Aracın kaporta bölümüne sıkışan minik kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin Büyükşehir Belediyesi evde sağlık ve bakım uygulaması ekiplerinin kullandığı hizmet aracının ön kısım kaporta bölümüne giren ve sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Saha çalışması için Tarsus’a bağlı Yenice Mahallesi yakınlarında bulunan Büyükşehir Belediyesi evde sağlık ve bakım ekipleri, hizmet aracının ön bölümünden kedi sesinin geldiğini fark etti. Yaptıkları ilk incelemede, aracın ön sağ lastiğinin üst bölümünde kaporta içerisine giren ve sıkışan kediyi fark eden ekipler, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi arama-kurtarma birimine bildirdiler.

Ardından hizmet aracı Büyükşehir Yenice İtfaiye birimi hizmet alanına götürüldü. Aracın ön sağ lastiğini söken itfaiye ekipleri, yavru kediyi bulunduğu yerden zarar görmeden çıkardı. Heyecanla hareket eden ve herhangi bir yarası olmayan kedi hızla uzaklaştı.