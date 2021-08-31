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Apartman boşluğunda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kırklareli’nde bir apartman boşluğunda mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri kurtardı.

Çevre 31.08.2021, 12:11
Apartman boşluğunda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kırklareli’nde bir apartman boşluğunda mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Yeni Mahalle İstasyon Caddesi’nde bir apartmanın boşluğundan kedi sesini duyan apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Lüleburgaz İtfaiyesi ekiplerce kurtarılan kedi sokağa bırakıldı.

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