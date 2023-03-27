Anzer Yaylası’na bahar karı

Rize’de balıyla meşhur Anzer Yaylası, Mart ayının son günlerinde beyaza büründü.

Rize’nin İkizdere ilçesinde dün gece etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde kar yağışı olarak kendini gösterdi. Dün başlayan kar yağışı ile Rize’nin Dünyaca ünlü Anzer Balı’nın yetiştirildiği 2 bin 105 rakımda bulunan Anzer Yaylası Mart ayında beyaza büründü. Yayla kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.