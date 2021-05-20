Antarktika’da 4 bin 320 kilometrekarelik buz kütlesi koptu

Antarktika’da bulunan Ronne Buz Sahanlığı’ndan 4 bin 320 kilometrekare büyüklüğünde bir buz kütlesi koparken, devasa kütle dünyanın en büyük buzdağı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Antarktika’nın kuzeybatısında yer alan Ronne Buz Sahanlığı’ndan 4 bin 320 kilometrekarelik bir buz kütlesinin koptuğunu bildirdi. ESA tarafından yapılan açıklamada, 175 kilometre uzunluğa ve 25 kilometre genişliğe sahip buz kütlesinin ABD’nin New York kentinin 4 katı büyüklüğünde olduğu ve Weddell Denizi’ne doğru sürüklendiği kaydedilerek, devasa buz parçasının, kopmasının ardından dünyanın en büyük buzdağı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. ESA’ya ait Sentinel-1 uydusuyla görüntülenen devasa buz kütlesinin fotoğrafları ESA tarafından internette yayınlandı.

A-76 olarak adlandırılan buzdağı, ilk olarak İngiltere Antarktik Araştırması tarafından tespit edilirken, Maryland merkezli ABD Ulusal Buz Merkezi tarafından da doğrulandı. Dev buzdağının, 3 bin 640 kilometrekare büyüklüğündeki İspanya’nın turistik adası Mayorka’dan (Mallorca) büyük olduğu ifade edildi.

Öte yandan, buzdağlarının isimleri Antarktika’nın ilk harfini ve sonra da birbirini izleyen sayıları alıyor. Buzdağı yeniden kırıldıysa sonuna bir de ardışık bir harf ekleniyor.