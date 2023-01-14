Antalya’ya 3 günde 272 kilogram yağış düştü, ünlü kayak merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı

Antalya’ya 3 günde metrekareye 272 kilogram yağış düştü, kentteki ünlü kayak merkezi Saklıkent’te kar kalınlığı 115 santimi geçti. Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, 93 yıldır 210 kilogram olan ocak ayı yağış ortalamasının bu yıl 3 günde aşıldığını söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu Antalya’da Salı günü başlayan ve 3 gündür aralıksız süren yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Kıyı kesimlerde rüzgar ve fırtına etkilerini gösterirken, bazı ilçelerde su baskınları yaşandı. Antalya’nın yüksek kesimlerinde ise etkili kar yağışı meydana geldi. Dün akşam saatlerinde kenti terk eden yağışın 3 günlük verilerini ise Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin paylaştı.

"93 yıllık ortalamayı 3 günde aştık"

Dün öğle saatlerinde kent merkezinde yağışın etkisini kaybederek yönünü batı ilçelerine çevirdiğini aktaran Gültekin; son 24 saatte Kemer’e 192 kilogram, Muratpaşa’ya da 162 kilogram yağış düştüğünü aktardı. 3 günlük verilere bakıldığında şehir merkezine toplamda 272 kilogram yağış düştüğünü belirten Gültekin, söz konusu yağışın 93 yıllık ocak ayı ortalamaları üzerinde olduğunu kaydederek, "Antalya’nın ocak ayı yağış ortalaması 93 yıldır 210 kilogramdı, bu değeri son 3 günde aştık diyebiliriz" ifadelerine yer verdi.

Gültekin, yağışlı havanın pazartesi kenti terk edeceğini, ancak Çarşamba ve Perşembe günleri tekrar başlayacağını bildirdi.

"Saklıkent’te kar kalınlığı 115 santime ulaştı"

Bin 200 metre üzeri yüksek kesimlere kar yağışı uyarısında bulunduklarını da hatırlatan Gültekin, "Nitekim, kayak merkezlerimizin tamamında kar yağışları meydana geldi. Dün akşam saatleri itibarıyla kar yüksekliği, Saklıkent Kayak Merkezi’nde 115, Davraz’da 79 ve Burdur’da 39 santimlere ulaştı. Antalya şehir merkezinde ise kar yağışı şu an için söz konusu değil" diye konuştu.