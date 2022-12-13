Antalya’nın üç ilçesinde eğitime yağmur tatili

Antalya’nın Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde beklenen şiddetli sağanak yağış sebebiyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Antalya Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerimizde beklenen şiddetli sağanak yağıştan dolayı resmi ve özel her kademedeki okullarımızda, 14.12.2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.