Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: “İlaç konusu önemli bir gündemimiz. Bir çabamız var. Önümüzdeki bir iki gün içinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte göreceğiz”
Antalya’nın üç ilçesinde eğitime yağmur tatili
Antalya’nın Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde beklenen şiddetli sağanak yağış sebebiyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Çevre 13.12.2022, 17:22
Antalya’nın Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde beklenen şiddetli sağanak yağış sebebiyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Antalya Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerimizde beklenen şiddetli sağanak yağıştan dolayı resmi ve özel her kademedeki okullarımızda, 14.12.2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.