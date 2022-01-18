Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kar sevinci

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde geçe geç saatlerde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Antalya’ya 68 kilometre mesafede bulunan Korkuteli ilçesinde vatandaşlar sabah kar yağışı ile uyandı. Önceki gece aralıklarla etkili olan kar yağışında ilçenin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü Korkuteli’nde de aralıklarla süren kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. “Sabah gözümüzü karla açtık” diyen Hatice Yılmaz, “Korkuteli uzun zamandır çok soğuktu, karla birlikte hava biraz daha yumuşadı. Sabah uyanır uyanmaz karı görmek çok mutlu etti. Geçen sene kar çok daha erken gelmişti, bu yıl gecikti. Yağan kar hem mikropların kırılması için iyi olur hem de tarım arazilerine faydası dokunur” dedi.