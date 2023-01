Antalya’da zirvede kar, aşağıda bahar

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde 4 mevsim birbirinden farklı güzelliklerle yaşanıyor. Kışın aynı gün, Saklıkent’te kayak keyfi yaşanırken, Konyaaltı Sahili’nde vatandaşlar denizin keyfini çıkarıyor.

Her mevsim farklı yönleriyle ön plana çıkan Konyaaltı ilçesi, kış mevsimini bambaşka yaşıyor. İlçe sınırlarındaki Saklıkent gibi yüksek kesimler, bugünlerde beyaz örtüye büründü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yüksek kesimlerde vatandaşlar karın keyfini çıkarıyor.

Öte yandan, yaylalarda karın olduğu bugünlerde Konyaaltı Sahili’nde ise vatandaşlar ılık havanın tadını çıkarıyor. Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, yabancı turistlerden bazıları denize girmeyi tercih etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’nın her dönem ayrı bir güzelliği yaşadığını kaydetti. İlçe sakinlerinin ve ziyaretçilerin Konyaaltı’nda her dönem konforlu yaşamasını belediye olarak önemsediklerini belirten Başkan Esen, “Konyaaltı’mız her yönüyle Türkiye’nin en gözde ilçelerinden biri. Özellikle bu dönem vatandaşlarımızın ve ziyaretçilerimizin yüksek kesimlerde karın keyfini çıkarmasını istediğimiz için yollarımızı sürekli açık tutuyoruz. Ekiplerimiz yolların güvenliği için nöbet sistemine geçerek 24 hazır bekliyor. Geçen hafta 1 metrenin üstünde kar yağmasına rağmen yollarımız hiç kapanmadı” dedi.