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Antalya’da yunus balıklarının tekneye eşlik ettiği anlar gülümsetti
ANTALYA KÖRFEZİ AÇIKLARINDA DENİZ TURU YAPAN TEKNEYE YUNUS BALIKLARI EŞLİK ETTİ
Çevre 20.10.2020, 14:58
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Antalya körfezi açıklarında deniz turu yapan tekneye yunus balıkları eşlik etti.
Antalya körfezi açıklarında tatilcilerin tekneyle çıktığı tur esnasında 2 tane yunus balığı tekneye eşlik etmeye başladı. Yunus balıklarının tekneyle aynı anda ilerlemesi renkli görüntüler oluşturdu. Yunusları cep telefonu kamerasına kayda alan vatandaş ise "Arkadaşlar yunus balıkları şu anda bizimle beraber yarışıyor, bak bak 3-4 taneler şu anda" dedi. Görüntülerde ise 2 tane yunus balığının tekneyle aynı hızda ilerlemesi ve yunus balıkların tekneyle bir süre eşlik etmesinin ardından su içerisinde dans ederek uzaklaşması yer aldı.
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