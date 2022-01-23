Antalya’da yakalanan 7 yaban keçisi, Karanlıkdere Kanyonu’nda doğaya bırakıldı

Türkiye’de ilk kez doğal ortamından alınan yaban keçileri başka bir doğal ortama yerleştirildi. Çalışma kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği sınırlarında yakalanan 5’i dişi, 2’si erkek olmak üzere toplam 7 yaban keçisi yaklaşık 300 kilometre taşınarak Burdur Şube Müdürlüğü sorumluluk sahalarından olan Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkına bırakıldı.

DKMP tarafından ülkenin birçok bölgesinde doğaya yaban hayvanı yerleştirme ve aşılama çalışması yapılıyor. 6. Bölge Müdürlüğünce yapılan yaban hayvanı yerleştirme ve aşılama çalışmaları kapsamında ise Antalya’nın Manavgat ilçesinde 26 alageyik ve 11 karaca doğaya bırakıldı.

Önceden de Karanlıkdere Kanyonu’nda yaşadığı bilinen yaban keçilerinin tekrar aynı bölgede doğal yaşamlarını sürdürmeleri için DKMP tarafından gerçekleştirilen yaban hayvanı yerleştirme ve aşılama çalışması sonucunda bölgeye toplamda 25 yaban keçisi yerleştirilerek güçlü bir yaban keçisi popülasyonunun oluşturulması hedefleniyor.