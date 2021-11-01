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Antalya’da şiddetli yağış etkili oluyor

Meteorolojinin ’sarı’ kod uyarısı yaptığı Antalya’da şiddetli yağışla birlikte yer yer göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Gece devam eden yağmur sebebiyle sürücülerden biri yolda kalan aracını kendi imkanlarıyla iterken, bir kurye ise tıkanan rögar kapağını çekpas ile açmaya çalıştı.

Çevre 01.11.2021, 11:19
Antalya’da şiddetli yağış etkili oluyor

Meteorolojinin ’sarı’ kod uyarısı yaptığı Antalya’da şiddetli yağışla birlikte yer yer göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Gece devam eden yağmur sebebiyle sürücülerden biri yolda kalan aracını kendi imkanlarıyla iterken, bir kurye ise tıkanan rögar kapağını çekpas ile açmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, turizm kenti Antalya’yı ‘sarı’ kod kategorisinde, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı uyarmıştı.

Dün gün boyu aralıklarla yağan yağış gece saatlerinde etkisini giderek arttırdı. Uzun bir aradan sonra ilk kez yoğun yağış alan kentte bazı ana arterlerde biriken su, sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlar güçlükle ilerlerken bir sürücü ise yolda kaldı. Sürücü aracını kendi imkanlarıyla göle dönen yoldan çıkarmaya çalıştı. Tıkanan bir rögar kapağının ise kurye tarafından çekpasla açılmaya çalışılması ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı yollarda ise uzun araç kuyrukları oluştur Aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü, sular kaldırımlar üzerinden aktı. Lara bölgesinde ise kırılan bir ağaç otomobilin üzerine devrildi.

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