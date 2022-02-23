Antalya’da sağanak yağış

Antalya’yı etkisi altına alan sağanak yağışta sahilde dalgaların boyu yükselirken, yollarda oluşan su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Antalya’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışta dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dalgaların boyu yükselirken, bazı caddelerde de su birikintileri oluştu. Konyaaltı Caddesi üzerinde yürüyen Zeliha Özcan adlı vatandaş, sürücülerin yayalara saygılı olmadığını belirterek, “Geçemedim, arabaların suları üzerime geldi. Su içerisindeyim. Sürücüler böyle havalarda yayalara saygı duymalı” diye konuştu.

Meteorolojiden 2 saatlik radar uyarısı

Öte yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya’nın batı bölgelerinde 2 saatlik ‘radar uyarısı’ yaptı. Meteoroloji, 2 saat boyunca oluşabilecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli ve yer yer kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.