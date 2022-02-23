Antalya’da sabah karşı dolu şaşkınlığı

Antalya’da sabah karşı etkili olan şiddetli doğu yağışı şaşkınlık oluşturdu. Bazı mahallelerde yollardan sel suları gibi adeta dolu aktı.

Antalya’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini sabaha karşı doluya bıraktı. Kepez ilçesinin bazı mahallelerinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Yağış ile birlikte Varsak bölgesinde yollar adeta beyaza büründü. Yağan dolu vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu. Yağmur ile birlikte yollardan sel suyu gibi akan dolu cep telefonu kamerasına yansıdı. Bazı sürücülerin ise güçlükle ilerlediği görüldü.