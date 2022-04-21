Antalya’da Rus ve Ukraynalı vatandaşlar el ele çöp topladı

Antalya’da yaşayan Rus ve Ukraynalı vatandaşlar, ülkelerinde devam eden savaşa rağmen düzenli olarak bir araya gelerek ormanlık alanda torba torba çöp topluyor.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor. İki ülke arasında gerginliğin devam ettiği günlerde Antalya’da 14 yıldır yerleşik olarak yaşayan Ukraynalı Viktoria Babicheva, Antalya’nın ünlü falezlerinde Rus ve Ukraynalı turistlerin de katılımıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayı sosyal medyada paylaşarak ‘temizlik’ çağrısı yapan genç kadın, kısa sürede çok sayıda destekçiye ulaştı.

İki ülkenin kadınları dün yine bir araya gelerek Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ormanlık alanda bir kez daha temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada onlarca torba çöp toplandı.

Antalya’da çevre duyarlığı ile her kesimin desteğini kazanan Ukraynalı Viktoria Babicheva, “Antalya benim için dünyanın en güzel şehri. Bu güzelliği koruyarak gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmamız gerekiyor. İlk çalışmamızdan bugüne birden çok yerde çöp topladık. Bu işten mutluluk duyuyoruz. Çevrenin temiz olmasına önem veriyoruz. Grubumuz Türkiye’nin 8 şehrinde faaliyet göstermektedir. Bize daha çok vatandaşın destek vermesini istiyoruz” dedi.