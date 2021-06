Antalya’da otomobilin çarptığı at telef oldu

Antalya’da aniden yola çıkan at, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölge sakinlerinin at arabasıyla yük taşımak için kullandığı atlardan birisi gece yarısı yola çıktı. Bir otomobil aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan at bir daha yerden kalkamadı. Acı içinde uzun süre yerde kıvranan at telef oldu. At, çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Atın yerdeki hali ve vatandaşların tepkisi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerdeki kişiler olay karşısında üzüntülerini “Sahibi de bırakıp gitti, insanlık ölmüş. At şu an can çekişiyor” diyerek dile getirdi.