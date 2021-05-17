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Antalya’da otomobilde yılanlı yolculuk

Antalya’da bir sürücünün aracının yan aynasına dolanan yılanla yolculuk yapması şaşkınlık oluşturdu.

Çevre 17.05.2021, 15:47
Antalya’da otomobilde yılanlı yolculuk

Antalya’da bir sürücünün aracının yan aynasına dolanan yılanla yolculuk yapması şaşkınlık oluşturdu.

Antalya’da yaşayan Özkan Kaya’nın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde park halindeki hafif ticari aracına bir yeşil yılan girdi. Bir süre aracıyla yolculuk yapan Kaya, yılanı Kızılarık Caddesi’ne geldiğinde sağ aynasına dolanmış şekilde farketti. Rüzgarında etkisiyle bir ileri bir geri giden yılan karşısında sürücü ve yanındaki yolcu büyük şaşkınlık yaşadı. Yılanın içeri girmesinden korkan sürücü, ‘Şaka gibi ya’ diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Bir süre yılanla yolculuk yapan sürücü Kaya, yılanı Cırnık Köprüsü’nde kanal kenarında bıraktığı öğrenildi.

Yılanın otomobil aynasındaki yolculuğu an be an cep telefonu kamerasına yansıdı.
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