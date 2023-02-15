Antalya’da otele yerleşen depremzede aile, kıyıya vuran 4 metrelik dev yunusu kurtardı

Gaziantep’te depremden dolayı evleri yıkılan bir aile, Antalya’da yerleştikleri otelin sahil kısmında kıyıya vuran 4 metrelik yunusu kurtardı. Yunus yüzerek denize açılırken, depremzede ailenin 17 yaşındaki genç ferdi, "Doğaya ait olanı doğaya kazandırdım, mutluyum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep’te evleri yıkılan Çay ailesi, bir süre önce Alanya’nın Okurcular Mahallesi’nde bir otele yerleşti. Aileden 17 yaşındaki depremzede Efe Çay, sahilde dolaşırken boyu yaklaşık 4 metreye yakın bir yunusun kıyıya vurduğunu fark etti. Genç adam, durumu ailesi ve yetkililerle paylaştı. Sahile, baba Savaş Çay ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler geldi. Çay ailesi ve ekipler, bir kayanın üzerinde mahsur kalan yunusu önce kuyruğundan çekti, ardından sürükleyip denize açılmasını sağladı. Yüzmeye başlayan yunus, açılıp bir süre sonra gözden kayboldu.

Depremzede Savaş Çay, oğlunun fark ettiği yunusun kurtarıldığından dolayı mutlu olduklarını dile getirirken, Efe Çay da, "Doğaya ait olanı doğaya kazandırdım" diyerek duygularını ifade etti.