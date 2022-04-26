Antalya’da Nisan ayının son günlerinde inanılmaz kar manzarası

Antalya’da 2 bin 200 rakımlı Kaşpazarı Yaylası’nda çekilen karlı fotoğraflar görenleri hayrete düşürdü. 2,5 metre karın tamamen kapattığı yaylada çekilen fotoğraflar ile kar yağmadan önce çekilen fotoğrafları karşılaştıranlar büyük şaşkınlık yaşadı. Fotoğraflarda caminin sadece minaresinin ucu görülebiliyor.

Mersin’in Anamur ve Antalya’nın Gazipaşa ilçesinin ortaklaşa kullandığı, 2 bin 200 rakımda bulunan Kaşpazarı Yaylası’nda vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflar ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar yaylanın yazın çekilen ve karsız olan fotoğrafları ile şimdi çekilen fotoğraflarını karşılaştırdı.

Ortaya ilginç görüntüler çıktı. Fotoğraflarda özellikle yaylada bulunan cami dikkat çekti. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat’ın Alanya Fethine giderken cuma namazı kıldığı rivayet edilen ve 1990 yılında yaylada bulunan vatandaşlar tarafından restore edilerek yeniden yapılan caminin büyük bölümünün kar altında kaldığı görüldü. Caminin kar olmadan çekilen fotoğrafları ile karlı çekilen fotoğrafları dikkat çekti.