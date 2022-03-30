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Antalya’da mahallenin ürkek misafirleri

Antalya’nın Akseki ilçesi Gidengelmez Dağları’ndaki yaban keçileri soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanınca, otlamak için dağın eteğindeki Değirmenlik Mahallesi’ne kadar indi. Mahalleli tarafından korunan keçiler, gündüz otladıktan sonra akşam mahalleden ayrılıyor.

Çevre 30.03.2022, 11:37
Antalya’da mahallenin ürkek misafirleri

Antalya’nın Akseki ilçesi Gidengelmez Dağları’ndaki yaban keçileri soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanınca, otlamak için dağın eteğindeki Değirmenlik Mahallesi’ne kadar indi. Mahalleli tarafından korunan keçiler, gündüz otladıktan sonra akşam mahalleden ayrılıyor.

Avlanması, evcilleştirilmesi yasak olan yaban keçileri insanlarla adeta iç içe yaşıyor. Mahallede köylünün evlerinin önünde bulunan bahçelerinde ekili çilekleri yiyorlar. Kent dışından yaban keçilerini görmek ve fotoğraflamak için gelenler oluyor.

Akseki’nin en uzak mahallelerinden biri olan ve Milli Park niteliğindeki Gidengelmez Dağları’nın batısına kurulu Değirmenlik Mahallesi’nin sakinleri, kış mevsiminde farklı misafirleri ağırlıyor. Avlanılması ve evcilleştirilmesi yasak olan dağ keçileri, soğuk havalarda yiyecek bulmakta güçlük çektikleri için artık şehir merkezlerine iniyor. Yaban Hayatını Koruma Sahasındaki Gidengelmez Dağları’nda kaçak avlanmaya izin verilmemesi, koruma altındaki bölgede ateşli silahlarla atış yapılmasının önüne geçilmesiyle kendilerini güvende hisseden yaban keçileri, dağın yüksek kesimlerinin karla kaplanması nedeniyle Gidengelmez Dağları’nın eteklerinde bulunan Değirmenlik köyünün arazilerine ve hatta köydeki evlerin bahçelerine kadar gelerek otlanıyorlar. Genellikle sabah saatlerinde köye inen yaban keçileri, hava kararmadan yeniden yaşam alanlarına dönüyor.

"İnsanlarla iç içe yaşıyorlar"

Değirmenlik Mahallesi’nde yaşayan 56 yaşındaki Ramazan Arslan, Gidengelmez Dağları’ndaki yaban keçilerinin tüm mahalle halkı ile birlikte koruduklarını söyledi. Yaban keçilerinin korunması ve sayılarının artması için tüm mahalleli olarak çaba sarf ettiklerini dile getiren Arslan, yaban keçilerinin kendilerini güvende hissettiğini ve mahalle yakınlarına, hatta bahçelere kadar gelerek otladıklarını belirtti.

Arslan, "56 yıldır Değirmenlik Mahallesi’nde yaşıyorum. Bundan 30-35 yıl öncesine kadar hiçbir yaban keçisini köy içerisinde görmüyorduk. Gidengelmez Dağları devletimiz tarafından milli park ilan edildikten sonra buralar koruma altına alındı. Bölgemizde avlanmak yasak. Avlanma yasak olduğu için dağ keçileri artık kendini güvende hissediyor ve sürüler halinde mahallenin içine iniyor" diye konuştu.

"Halkımız çok duyarlı"

Bölge insanının kendilerini koruduklarını bildikleri için hayvanların kendini güvende hissettiğini ve köyün kenarlarında yayıldıklarını söyleyen Arslan, "İnsanlarla iç içe yaşıyorlar. Köy halkı bu hayvanları çok seviyor. Hayvanlar çok rahat bir şekilde köyümüzün içine kadar evlerimizin önüne kadar geliyorlar. Yaban keçisinin yıl boyunca her türlü avlanmasının yasaktır. Buraya kaçak avcı giremez. Halkımız dışardan gelen yabancıları hemen tanır. Kaçak avcıyı gördüğü anda av koruma ekiplerine köylüler tarafından hemen haber veriliyor. Kimse burada kaçak av yapamaz. Sadece av turizmi çerçevesinde çıkarılan envantere göre avlanmaya izin veriliyor. Hafta sonları Antalya, Konya gibi illerden bu hayvanları izlemeye geliyorlar. Fotoğraf sanatçıları gelip fotoğraf çekiyorlar" diye konuştu.

“Sabah saatlerinde inip, akşam saatlerinde dönüyorlar”

Yaban Keçileri en ufak bir sesten bile kaçmasına rağmen artık köylüler tarafından onlara zarar gelmeyeceğini bildiklerini kaydeden Arslan, " Sabah saatlerinde saat 09.00-10.00 gibi bahçelere inip akşamüzeri saat 15.00 gibi hava kararmadan yuvalarına dönüyorlar. Bölgede kaçak av yaptırmıyoruz, köydeki köpeklerin de keçilere zarar vermemeleri için uğraş veriyoruz. Tüm mahalle halkı bu konuda oldukça duyarlı. Yaban keçilerinin korunması ve sayılarının artması için çabalıyoruz." dedi.

“Sayıları her geçen gün artıyor”

Arslana, “Yaban kurtları bir yaşındaki keçileri kardan kaçamadıkları için bazen parçalıyorlar. Bu bölgede milli parkların önceki yıllarda yaptıkları sayımlarda bin 500-2 bin civarında yaban keçisi saydılar. Tabi ki bu sayı her yıl artabilir” diye konuştu.

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