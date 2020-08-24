banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
İki aşamalı, hibrit fuar gün sayıyor
İki aşamalı, hibrit fuar gün sayıyor
Piyasada fındık yok satıyor
Piyasada fındık yok satıyor
Ata tohumları toprakla buluştu
Ata tohumları toprakla buluştu

Antalya’da kepçenin caretta caretta yuvalarına verdiği zarara ilk tepki, aynı suçtan 60 bin lira ceza yiyen gençten geldi

KEPÇENİN BEYKONAK SAHİLİNDEKİ CARETTA CARETTA YUVALARINI DAĞITMASINA, 2 YIL ÖNCE ARACIYLA SAHİLE GİRİP YUVALARA ZARAR VERDİĞİ İÇİN 60 BİN LİRA CEZA YİYEN EMRAH AY'DAN TEPKİ GELDİ

Çevre 24.08.2020, 16:15
2
Antalya’da kepçenin caretta caretta yuvalarına verdiği zarara ilk tepki, aynı suçtan 60 bin lira ceza yiyen gençten geldi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde kepçenin Beykonak sahilindeki caretta caretta yuvalarını dağıtmasına, 2 yıl önce cipiyle sahile girip yuvalara zarar verdiği için 60 bin lira ceza yiyen Emrah Ay’dan tepki geldi. Sahile gelerek ezilen yuvaları inceleyen Emrah Ay, "Cezayı ödemek için aracımı satılığa çıkardım, bunu yapan kimse aynı cezayı almasını istiyorum" dedi.

Kumluca Belediyesi kontrolündeki Beykonak sahiline gelen iş makinesi, gönüllü çevreciler tarafından daha önceden tespit edilerek çubuklarla ve kafeslerle işaretlenen, koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalarının yuvalarını bozdu. Denizle karanın buluştuğu noktada dolaşan kepçe, işaretli olan yuvaları ezdi. Açıkta kalan yuvalardaki yumurtalarını martılar yedi.

Çevre sakinleri kırılmış caretta caretta yumurtalarını görünce yumurtaları yeniden kumun altına gömdü. Beykonak ve Mavikent sitelerinde yaşayan vatandaşlar yapılan çalışmaları fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştı.

Kepçe ile girilerek caretta caretta yuvalarının dağıtılmasının ardından Milli Barklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından tutanak tanzim edildi. Çevre kanunun ilgili maddeleri uyarınca ceza tatbik edilen olay sonrasında ilk tepki 2 yıl önce gece karanlıkta sahile girip caretta caretta yuvalarını yıktığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ‘biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunmasına ilişkin maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle 60 bin 163 TL, 4 yuvayı bozduğu için de 400 TL para cezası verilen Emrah Ay’dan geldi. Sahile gelip yuvaları inceleyen Emrah Ay, "İş makineleri kafesleri ezmişler. Kafeslerin yerlerini değiştirmişler. Bana 60 bin lira ceza geldi, bunu yapanlara da gelsin. Şu anda benim ödeyecek kudretim yok. Ben bu yüzden aracımı satılığa çıkardım. Ben sadece yetkililere seslenmek istiyorum. Biz bilinçli bir şekilde girmedik. Akşam saat 9 sıralarında girdik. Bilsek girmezdik. Herhangi bir emniyet şerdi yoktu. Milli Park olduğunu biz ceza yedikten sonra öğrendik. Bu iş makineleri denize kadar giriyorlarsa Onlarda cezayı alsınlar o zaman” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 24 Ağustos 2020
İmsak 04:43
Güneş 06:16
Öğle 13:11
İkindi 16:56
Akşam 19:57
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25