Antalya’da kar

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı yer yer 15-20 santimetreye kadar ulaşırken, ekipler çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karı temizlemek için çalışma başlattı.

Saat 04.00 sıralarında Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden itibaren başlayan kar yağışı etkili oluyor. Bölgede kar kalınlığının yer yer 15-20 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Bazı araç sürücüleri ise kara hazırlıksız yakalandı. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerden yanlarında zincir bulundurmalarını istedi.