Antalya’da kapalı pazar yerinde yıkım gerginliği

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde uzun süredir kamuoyunu meşgul eden ve riskli yapı olması nedeniyle yıkım kararı verilen Turgut Manavoğlu kapalı pazar yerini esnaf yıktırmak istemedi. İş makinelerinin önünü kapatan esnaf ile polis arasında arbede yaşandı.

Korkuteli’de pazar esnafının yıllardır kullandığı Korkuteli Belediyesi’ne ait Turgut Manavoğlu kapalı pazar yerine bir süre önce yapılan incelemeler sonucu riskli yapı raporu verildi ve yerleşke için yıkım kararı çıktı. Bu sabah ise Korkuteli Belediyesi ekipleri iş makineleri pazar yerini yıkmak için bölgeye geldi. Çok sayıda esnafın pazar yerini yıktırmamak için direnmesi üzerine polislerden destek istendi. İş makinelerinin önünü kesen ve ekiplere zorluk çıkartan esnafın tepkisi üzerine Antalya’dan Çevik Kuvvet ekipleri takviye olarak geldi. Zaman zaman polisler ile esnaf arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine polis megafonla, “Kıymetli vatandaşlarımız iş makinelerini çalışma yapacağından dolayı yolu boşaltalım” anons yaptı.

Bunun üzerine vatandaşlar ise “Yarın meclisten sonra girsin. Meclis kararını alsın öyle girsin. Biz 3 senedir mücadele ediyoruz” diye tepki verdi.

Kalkanlarla önlem alan polis, yaşanan arbedede biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Esnaf, pazar yerini yıktırmamak için mücadelesini sürdürürken, ekipler ise sabırla bekleyişini sürdürüyor.