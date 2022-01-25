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Antalya’da iki kardeş karın sevincini lapa lapa yağan kar altında denize girerek çıkardı
Antalya’nın Serik İlçesi’nde iki kardeş karın sevincini lapa lapa yağan kar altında denize girerek yaşadı. Portakal ve güller ise karın yağması ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Çevre 25.01.2022, 14:31
Antalya’nın Serik İlçesi’nde iki kardeş karın sevincini lapa lapa yağan kar altında denize girerek yaşadı. Portakal ve güller ise karın yağması ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Turizm kenti Antalya’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı dolayısı ile turizm merkezi Belek’te sahiller adeta beyaza büründü. Fatih ve Mehmet Püsküllüoğlu kardeşler ise lapa lapan yağan karın altında denize girerek o anların keyfini çıkardı. Portakal ve güller ise karın yağması ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.