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Antalya’da hortum
Antalya’nın Kaş ilçesinde deniz üzerinde oluşan hortum kısa süreli panik oluşturdu. Hortum karaya ulaşmadan sona erdi.
Çevre 06.11.2022, 12:37
Antalya’nın Kaş ilçesinde deniz üzerinde oluşan hortum kısa süreli panik oluşturdu. Hortum karaya ulaşmadan sona erdi.
Gün içerisinde şiddetli yağmur beklenen Antalya’nın Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi’nde deniz üzerinde çıkan hortum kısa süreli panik oluşturdu. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen hortum karaya ulaşmadan sona erdi.