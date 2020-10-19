banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Antalya’yı fırtına vurdu: 1 ölü
Antalya’yı fırtına vurdu: 1 ölü
Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu kapatıldı...
Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu kapatıldı...
HSK, 11 hakim ve savcıyı ihraç etti
HSK, 11 hakim ve savcıyı ihraç etti
Üniversiteler açılacak mı? Bakan Koca açıkladı...
Üniversiteler açılacak mı? Bakan Koca açıkladı...

Antalya’da etkisi altına alan fırtınada 1 kişi ölü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, dolu ve fırtına yerleşim yerleri ve tarım alanlarında zarara yol açtı. Otobüs beklerken, fırtına nedeniyle durağın üzerine devrilmesi sonucu demir profilin altında kalan Gülseren Çiçek, yaşamını yitirdi.

Çevre 19.10.2020, 17:17
2
Antalya’da etkisi altına alan fırtınada 1 kişi ölü

Kumluca’da saat 14.00 sıralarında şiddetli yağış, dolu ve fırtına etkili oldu. Elmalı yönünden gelen yağmur, dolu ve fırtına; Kavak, Hızırkahya, Göksu ve Kum mahallelerinde cam ve plastik seralarda zarara neden oldu.

Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, iş yerlerinde hasar meydana gelirken, Yeni Cami’nin minaresi yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu, bazı araçlarda da zarar oluştu

Yağış sırasında Kumluca- Finike kara yolunda otobüs durağında bekleyen Gülseren Çiçek, fırtınanın etkisiyle devrilen durağın altında kaldı. Üzerine devrilen demir profiller nedeniyle ağır yaralanan Gülseren Çiçek, götürüldüğü Kumluca Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.İlçede hava şartları normale dönerken, ekipler kurtarma ve hasar tespit çalışmaları için bölgeye yönlendirildi.

#Antalya
Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 19 Ekim 2020
İmsak 05:48
Güneş 07:13
Öğle 12:54
İkindi 15:54
Akşam 18:25
Yatsı 19:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 5 11
2. Alanyaspor 4 10
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Galatasaray 4 7
6. Erzurumspor 4 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Gençlerbirliği 3 4
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Başakşehir 5 4
20. Denizlispor 4 2
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Bandırmaspor 5 5
13. Akhisar Bld.Spor 4 4
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Boluspor 5 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Tottenham 5 8
7. Chelsea 5 8
8. West Ham 5 7
9. Leeds United 4 7
10. Man City 4 7
11. Southampton 5 7
12. Newcastle 5 7
13. Crystal Palace 5 7
14. M. United 4 6
15. Wolverhampton 4 6
16. Brighton 5 4
17. Sheffield United 5 1
18. West Bromwich 4 1
19. Fulham 5 1
20. Burnley 3 0
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3