Antalya’da etkisi altına alan fırtınada 1 kişi ölü
Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, dolu ve fırtına yerleşim yerleri ve tarım alanlarında zarara yol açtı. Otobüs beklerken, fırtına nedeniyle durağın üzerine devrilmesi sonucu demir profilin altında kalan Gülseren Çiçek, yaşamını yitirdi.
Kumluca’da saat 14.00 sıralarında şiddetli yağış, dolu ve fırtına etkili oldu. Elmalı yönünden gelen yağmur, dolu ve fırtına; Kavak, Hızırkahya, Göksu ve Kum mahallelerinde cam ve plastik seralarda zarara neden oldu.
Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, iş yerlerinde hasar meydana gelirken, Yeni Cami’nin minaresi yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu, bazı araçlarda da zarar oluştu
Yağış sırasında Kumluca- Finike kara yolunda otobüs durağında bekleyen Gülseren Çiçek, fırtınanın etkisiyle devrilen durağın altında kaldı. Üzerine devrilen demir profiller nedeniyle ağır yaralanan Gülseren Çiçek, götürüldüğü Kumluca Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.İlçede hava şartları normale dönerken, ekipler kurtarma ve hasar tespit çalışmaları için bölgeye yönlendirildi.
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