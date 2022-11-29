Antalya’da dolu, portakal bahçelerine ve seralara zarar verdi

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan’da meydana gelen dolu yağışı nedeniyle sera ve portakal bahçeleri zarar gördü.

Turizm kenti Antalya’nın batı ilçelerine yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından, dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Sağanak yağmur saat 11. 30’da Adrasan’da doluya dönüştü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu mahallenin bazı alanlarında hasara neden oldu. Özellikle cam seraların kırıldığı ve içerideki ürünlerin zarar gördüğü görüldü. Dolu yağışının 350 ile 500 dönüm arasındaki bir alanı etkilediği belirtildi. Doludan seralar ve portakal bahçeleri zarar gördü. Hasar tespit çalışmalarının Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacağı bildirildi.

Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy ise; "Mahallemizde meydana gelen dolu yağışı nedeniyle seralarımız ve portakal bahçelerimiz zarar gördü" dedi.