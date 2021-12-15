Antalya’da dolu

Antalya’nın Kepez ilçesi Varsak bölgesi, kısa süreli etkili olan dolu ile beyaza büründü.

Günlerdir kapalı ve yer yer yağışlı havanın hakim olduğu Antalya’da çarşamba günü Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış ve iç kesimlere kar yağışı uyarasında bulundu. Gece boyu yine hafif yağışın etkili olduğu kentte merkez ilçelerden Kepez’in Varsak bölgesinde sabaha karşı şiddetli dolu yağdı. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı yerde bir tabaka oluşturdu. Beyaz örtüyü kar zanneden vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile ölümsüzleştirdi.