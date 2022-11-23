Antalya’da çıkan hortum karaya ulaşmadan kayboldu

Antalya’nın Serik ilçesinde sabah saatlerince çıkan hortum, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir süre deniz üzerinde etkisini sürdüren hortum, ardından gözden kayboldu.

Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde sabah saatlerinde hortum meydana geldi. Deniz üzerinde hortumu gören vatandaşlar hemen cep telefonlarına sarıldı. Doğa olayını hem izleyip hem de kaydeden vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından çektikleri görüntüleri paylaştı.

Bir süre etkisini sürdüren hortum, kıyıya ulaşmadan gözlerden kayboldu.