Antalya’da başıboş denizanası istilası

Akdeniz Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi’nde yoğunlukta görülen denizanalarının Kızıldeniz orjinli başıboş denizanaları dile getirerek, temastan kaçınılması gerektiğini ve geçişin haziran ayında tamamlanacağını bildirdi.

Antalya Körfezi’nde bugünlerde denizanası yoğunluğu yaşanıyor. Ağırlıkları 5 ile 20 kilogram arasında değişen denizanalarının geçişi Karaoğlan Parkı’ndan kameralara yansıdı. Deniz yüzeyinde görüntülenen deniz analarının geçişinin haziran ayına kadar tamamlanacağı bildirildi. Denizanaları havadan da görüntülendi.

"Başıboş denizanaları"

Kızıldeniz’den Akdeniz’e geçen denizanalarının şuan geçiş döneminin olduğunu belirten Gökoğlu, “İskenderun Körfezi tarafında yoğun şekilde varlar, orada çoğalıyorlar. Akıntılarla sürüklenerek Antalya açıklarına geliyorlar. Bizim buradan batıya doğru bir geçişleri var. Geçen haftada yoğun bir şekilde varlardı. Ama zaman zaman ana akıntıdan çıkan denizanalarının Antalya Körfezi içinde dönüş yaptığını görüyoruz. Kıyılarımızda görülüyorlar, kayalara çarpanlar dağılıp ölüyorlar” diye konuştu.

"Temastan kaçının"

Denizanaları noktasında vatandaşları da uyaran Gökoğlu,“ Temastan vatandaşlarımızın uzak durması gerekir. Yüzen kişilerin, kıyıya vuran denizanalarına dokunulmaması lazım. Balıkçıların ağlarında bu dönem yoğun bir şekilde çıkabilir, geçiş var çünkü şuanda. Balıkçılarımızda eldivensiz şekilde temas etmesinler. Temas halinde yapılacak şey o bölgeyi sirkeli yada amonyaklı suyla temizlenmelidir. Temas eden yere tatlı su dokundurulmamalı, deniz suyu ile yıkanmalıdır” dedi.

"Hazirana kadar tamamlanır"

Bu geçişlerin her yıl periyodik olarak devam ettiğini işaret eden Mehmet Gökoğlu,“ Mayıs ayı ve hazirana ayı başlarına doğru sayıları azalacaktır. Haziran ayı içinde geçişleri tamamlanacaktır” ifadelerine yer verdi.

Deniz yüzeyindeki denizanalarını gören Kader Tatlı ise, “ Arkadaşımla Karaoğlan Parkı’na gezmeye geldik. Sahil tarafında indiğimizde denizde denizanalarını gördük. Çok güzel görünüyorlar. İlk kez görüyorum. Çok güzelller” dedi.