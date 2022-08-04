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Antalya’da balıkçı ağına takılan caretta yavruları kurtarıldı
Antalya’nın Serik ilçesi Belek Sahili’nde, balıkçı ağına takılan iki yavru caretta caretta kurtarıldı.
Çevre 04.08.2022, 11:57
Antalya’nın Serik ilçesi Belek Sahili’nde, balıkçı ağına takılan iki yavru caretta caretta kurtarıldı.
Nesli tehlike altındaki caretta carettaların Akdeniz’deki en büyük yaşam alanlarından Belek’te, yumurtadan çıkan yavru deniz kaplumbağaları denizle buluşmaya başladı. Fakat bazı yavrular kaçak balıkçılık yapan kişilerin ağına takıldı. Yavruların yardımına sahilde yürüyen bir vatandaş yetişti. Ağın içinde takılı kalmış olanlar kurtarıldı, tekrar denize bırakıldı. O anlar ve carettaların kurtarılması cep telefonu kamerasına yansıdı.