Antalya’da bahar ve kış birarada

Turizm kenti Antalya’da yağmurlu havanın yerini güneşe bırakmasının ardından vatandaşlar Konyaaltı sahilinde denize girdi. Bazı vatandaşlar ise karla kaplanan Saklıkent’e giderek beyaz örtünün keyfini çıkardı.

Turizm kenti Antalya’da hafta içerisinde etkili olan sağanak yağmurun ardından bugün parçalı bulutlu bir hava hakim oldu. Güneşi gören vatandaşların uğrak noktası ise her zaman olduğu gibi Konyaaltı sahili oldu. Sahile gelen vatandaşlardan birçoğu dinlenmeyi tercih ederken, bazı vatandaşlar da denize girdi. Diğer taraftan sahilde güneşli hava etkili olurken, kış turizminin gözde mekanlarından Saklıkent’e giden vatandaşlar da beyaz örtünün keyfini surdu.

"Burada denize girerken hemen aracı binerek Saklıkent’te kayak yapabiliyoruz"

Sahile arkadaşı ile gelen Fatih Dolu, “Antalya’da bugün mükemmel bir hava var. Günlerdir yağmur yağıyordu, denize gitme şansını yakalayamadık. Burada denize girerken hemen aracı binerek Saklıkent’te kayak yapabiliyoruz. Antalya’nın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de budur” dedi.