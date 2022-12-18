Antalya’da aralık ayının ortasında deniz keyfi

Antalya’nın Alanya ilçesine tatile gelen yerli ve yabancı turistler, güneşli havada denizin tadını çıkarttı.

Alanya’ya aralık ayında tatile gelen yerli ve yabancı turistler, güneşli havayı fırsat bilerek sahillere akın etti. Çevre illerden İncekum Halk Plajı’na gelen yerli turistler denizin tadını çıkarttı. Yurdun yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı sürerken, ilçede hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçüldü.

Konya’dan geldiğini belirten Mehmet Yücel, “Alanya’ya kış gelmiyor. Aralık ayının 18’inde çocuklarla birlikte denize giriyoruz. Konya’da kombileri açarken, burada sıcakta yanıyoruz. Hava raporuna bakıyorum, güneşli olduğunu gördüğüm günlerde buraya geliyorum. Hava ve deniz çok güzel” dedi.