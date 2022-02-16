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Antalya’da 19 ilçeyi kapsayan ’stratejik gürültü haritası’ hazırlanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçeyi kapsayan bir stratejik gürültü kirliliği haritası hazırlanması için çalışma başlattı. ‘Antalya İlinin Kaynak Bazlı Stratejik Gürültü Haritasının Oluşturulması Projesi’ kapsamında 19 ilçe belediyesi, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin yer aldığı bir çalıştay düzenlendi.

Çevre 16.02.2022, 12:10
Antalya’da 19 ilçeyi kapsayan ’stratejik gürültü haritası’ hazırlanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçeyi kapsayan bir stratejik gürültü kirliliği haritası hazırlanması için çalışma başlattı. ‘Antalya İlinin Kaynak Bazlı Stratejik Gürültü Haritasının Oluşturulması Projesi’ kapsamında 19 ilçe belediyesi, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin yer aldığı bir çalıştay düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentlerin en önemli sorunlarından biri olan gürültü kirliliğini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu’nda Stratejik Gürültü Haritalarının Oluşturulması konulu çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başuzman Araştırmacı Deniz Sarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sınırları içerisindeki 19 ilçede bulunan endüstri tesisleri, eğlence tesisleri, karayolları ve hafif raylı sistem kaynaklı stratejik gürültü haritaları nasıl oluşturulması gerektiği konusunda bir sunum yaptı.

“5 merkez ilçe için yapılmıştı”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mesut Çınar, ‘Stratejik Gürültü Haritası’ hazırlama zorunluluğu kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmaları anlattı. Çınar, 5 merkez ilçe olan Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa’nın gürültü haritasının 2013 yılında hazırlanarak, 2015 yılında Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını ifade etti. Çınar, çalıştay sonunda 19 ilçeden gelen bilgilerle geniş kapsamlı bir haritaya sahip olunacağını söyledi.

“Kentin tamamını kapsayacak”

Bütünşehir Yasası çerçevesinde Antalya’nın 19 ilçesinin tümünü temsil edecek stratejik gürültü haritası oluşturulması zorunluluğunun ortaya çıktığını ifade eden Mesut Çınar, “İlimiz stratejik gürültü haritalarının güncellenmesi için 17 Aralık 2020 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında imzalanan protokolle ‘Antalya İlinin Kaynak Bazlı Stratejik Gürültü Haritasının Oluşturulması Projesi’ başlatılmıştır” dedi.

“Gürültü kontrolü sağlanacak”

Söz konusu proje kapsamında katılımcıların hazırlayacakları bilgilerle, Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sınırları içerisindeki 19 ilçede bulunan endüstri tesisleri, eğlence tesisleri, karayolları ve hafif raylı sistem kaynaklı stratejik gürültü haritaları oluşturularak, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayına sunulacak. Hazırlanacak olan stratejik gürültü haritaları doğrultusunda oluşturulacak gürültü eylem planları ile gürültü maruziyetine göre gürültü azaltıcı ve önleyici tedbirlerin belirlenmesi, gürültünün standart boyutlara indirilmesi, gürültünün sebep olduğu kaynakların belirlenerek önlemler alınması, böylelikle gürültünün kontrolünün sağlanması amaçlanıyor.

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