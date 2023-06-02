Antalya ve çevresi için kuvvetli yağmur uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Antalya’nın çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 3 Haziran 2023 günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya’nın iç kesimlerinde (Elmalı, Korkuteli, Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde) yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, hortum ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”