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Antalya Sokak Hayvanları Bakımevi 100’e yakın Pitbull ve Dogo Arjantin köpeklerine ev sahipliği yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi’nde 100’e yakın Pitbull Teriyer, Dogo Arjantin ve kırmalarının bulunduğu saldırgan köpeklere ev sahipliği yapıyor. Bu köpeklerin bakımevindeki kapasitenin 3’te 1’i olduğuna dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Kocakasap, “Bu kapasitenin tehlikeli hayvanlar tarafından doldurulması demek, muhtaç olan sokak hayvanlarının daralması anlamına geliyor” dedi.

Çevre 28.12.2021, 16:54
Antalya Sokak Hayvanları Bakımevi 100’e yakın Pitbull ve Dogo Arjantin köpeklerine ev sahipliği yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi’nde 100’e yakın Pitbull Teriyer, Dogo Arjantin ve kırmalarının bulunduğu saldırgan köpeklere ev sahipliği yapıyor. Bu köpeklerin bakımevindeki kapasitenin 3’te 1’i olduğuna dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Kocakasap, “Bu kapasitenin tehlikeli hayvanlar tarafından doldurulması demek, muhtaç olan sokak hayvanlarının daralması anlamına geliyor” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi, saldırılarıyla Türkiye’nin gündemine bir anda oturan Pitbull Teriyer ve Dogo Arjantin cinsi 100’e yakın köpeğe ev sahipliği yapıyor. Diğer sokak hayvanlarının da yer aldığı bakım evinde ayrı ayrı kulübelerde tutulan Pitbull ve Dogo Arjantin cinsi köpekler, bakıcılar tarafından dikkatli bir şekilde besleniyor ve tedavileri uygulanıyor. Kanunen sahiplendirilmesi ve salıvermesi yasak olan köpeklerle ilgili bilgiler paylaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Kocakasap, şuan itibariyle bakımevindeki kapasitenin 3’te 1 oranında yasaklı olan köpeklerden oluştuğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesiyle, tehlike arz eden köpek sahibi vatandaşlar lehine yaklaşık 6 aylık bir süre tanındığını anımsatan Kocakasap, “Hayvanın Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) kaydının yapılması, kısırlaştırılması ve aşılanması tamamlandıktan sonra kişiler bu hayvanları sahiplenmiş oluyorlar. Tabi bu işlemler tamamlandıktan sonra da tehlike arz eden köpeklerin, ağızlıksız, tasmasız, dayanıklı bir uzatması olmaksızın, sosyal hayatta olmaması gerekiyor. Aynı zamanda çocuk bahçesi, parkı gibi yerlerde bulunmaması gerekiyor. Bu işlemleri yaptırmayanlar önümüzdeki 14 ocak’tan sonra ya da bunları yaptırsalar da gerekli kamu sağlığına dikkat etmeyenler hakkında cezai işlemler ön görüyor kanun. Devamlılığı halinde de hayvana el koyma yetkisini de ilgili kurumlara veriyor” diye konuştu.

Bakımevlerindeki kapasitenin tehlikeli hayvanlarla doldurulmasının diğer sokak hayvanlarını olumsuz etkilediğini aktaran Kocakasap, “Bu kapasitenin tehlikeli hayvanlar tarafından doldurulması demek, muhtaç olan sokak hayvanlarının daralması anlamına geliyor. Vatandaşlardan talebimiz, gerek bu hayvanlara talebin olmaması ya da gerekli işlemler en titiz şekilde takip edilmesi, hem kamu sağlığını korumak, hem hayvanlara el konulmaması hem de bakımevlerine yük oluşmamasını sağlamak” ifadelerini kullandı.

Bakımevinde Pitbull Teriyer, Dogo Arjantin ve kırmaları olmak üzere 100’e yakın köpek olduğunu da bildiren Kocakasap, “Bunların saldırganlık karakteri olduğu için bu hayvanlarla ilgilenen hasta bakıcıların da gerekli özeni ve dikkati göstermesi gerekiyor” dedi.

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