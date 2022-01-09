Antalya-Konya karayolunda ulaşım normale döndü

Antalya-Konya karayolunda cumartesi gecesi başlayan kar yağışı bu sabah etkisini yitirirken, ulaşım da normale döndü.

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı sürücüler yolda zor anlar yaşadı. Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde cumartesi gecesi saat 22.00 sıralarında başlayan yağış ile kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye ulaşırken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinası ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağladı. Karayolları ekipleri yolda çalışmalarını sürdürürken, karayolları ekipleri ve bölge trafik ekipleri gece saatlerinde yola çıkacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.