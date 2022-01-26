Antalya-Konya karayolu 21 saat sonra trafiğe açıldı

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli güzergah olan ve dün araç trafiğine kapatılan Antalya-Konya karayolu, 21 saat aradan sonra yeniden trafiğe açıldı.

1825 rakımlı Alacabel mevkiinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün saat 15.00 sıralarında tüm araç trafiğine kapatılan Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, 21 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Akseki merkezde kar kalınlığı 50 santim olurken, bölgede kar kalınlığı yer yer 50-100 santimetreye ulaştı. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü Alacabel’de ise kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı bildirildi. Bölgede denetimlerini aralıksız sürdüren Akseki Bölge Trafik ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Manavgat’ın Hacıobası mevkiinde bulunan jandarma kontrol noktasından itibaren tırların Akseki yönüne geçişine izin verilmedi. Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Taşlıca Jandarma Komutanlığı ekipleri, Murtiçi mevkiinden itibaren Akseki yönüne giden zincirsiz araçların geçişine izin vermedi. Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Alacabel’de kar yağışı etkisini yitirirken, Karayolları Alacabel ekipleri tarafından Alacabel’de şerit genişletme çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi. Diğer yandan Akseki merkezde kar yağışı dururken, birçok mahalle yolunun halen kapalı olduğu ve belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.