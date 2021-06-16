Antalya'da korkutan hortum!

Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından turizm bölgesi Belek açıklarında hortum oluştu.

Hortum, dakikalar boyunca deniz üzerinde kaldı.

O anlar ise tatilciler ve mahalle sakinleri tarafından çeşitli noktalardan cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Kısa süreli paniğe neden olan hortum karaya ulaşmadan, kayboldu.