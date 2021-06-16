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Antalya'da korkutan hortum!
Antalya’nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak yağmurun ardından deniz üzerinde oluşan devasa hortum, kameralara yansıdı.
Çevre 16.06.2021, 10:08
Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından turizm bölgesi Belek açıklarında hortum oluştu.
Hortum, dakikalar boyunca deniz üzerinde kaldı.
O anlar ise tatilciler ve mahalle sakinleri tarafından çeşitli noktalardan cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Kısa süreli paniğe neden olan hortum karaya ulaşmadan, kayboldu.