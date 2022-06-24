Annesiz kalan yavru Arap tavşanlarına polis sahip çıktı

Van’ın merkez Edremit ilçesinde annesi kuşlar tarafından öldürülen yavru 5 Arap tavşanına polis ekipleri sahip çıktı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arazide annesi kuşlar tarafından öldürülmüş bulunan yavru 5 Arap tavşanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis ekiplerinden alınan yavru Arap tavşanları, rehabilitasyonları yapılmak üzere Van YYÜ Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Burada görevliler tarafından bakımı yapılan tavşanlar, rehabilitasyon süreleri dolduktan sonra doğaya bırakılacaklar.

Van YYÜ Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Emekli bir polis memuru Edremit ilçesinde annesiz olarak arazide buldu bunları. Daha sonra Doğa Koruma Milli Parklar Van Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak merkezimize getirildiler. Şu anda çok daha küçükler. Genel durumları düzeldi ve normal beslenmeye geçiyoruz. Beslenmeye alıştırdıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Van İl Şubesine teslim ederek habitatlarına kazandırılacak" dedi.

"Nesli tehlike altında olan bir tür"

Aslan, "Arap tavşanları Van’da nadir görülen bir tür. Arap tavşanları kulakları tavşana, arka ekstremiteleri kanguruya, gövdesi de fareye benzediği için her bölgeye göre vatandaş kendine göre küçük kanguru, Arap tavşanı, kır tavşanı, küçük fare, büyük fare gibi isimler anmakta. Bunlar gece faaliyet gösteren hayvanlar olduğu için insanlarla karşılaşması da zor. Yani nadir görünen hayvanlar. Nadir görülmesine rağmen görünme sebeplerinden biri de artık bunların yaşam alanları da daraldı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi kırsal bölgelerde dağlık alanlarda, ovalıklarda görülebilir. Ama bu alanların sayılarının azalmasına bağlı olarak da kırmızı listede ve nesli tehlike altında hayvanlar arasında sayılabilir" diye konuştu.

Arap tavşanı, tavşan gibi kulakları, kanguru gibi arka ayakları, fare gibi gövdesi olan ve koruma altında olan bir türdür. Gece aktif olduğu için pek görülmez ve zıplayarak yürür.