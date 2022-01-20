Annesiz kalan 7 yavru köpeğe Tarım ve Orman Müdürlüğü sahip çıktı

Şırnak’ın Uludere ilçesine annesiz kalan 7 yavru köpeğe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sahip çıktı.

Bölge genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanların olduğu yerlere mama ve yemleme çalışması yapan Uludere Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, annesiz kalan 7 yavru köpek tespit etti. Önce yavruların karınlarını doyuran ekipler, sonra sıcak bir ortam tahsis ettikleri yavruları beslemeye başladı.