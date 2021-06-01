Annesi vurulan karaca yavrusunu sokak köpeği kurtardı

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde ormanlık alanda avcılar tarafından annesi vurulan 10 günlük karaca yavrusunu sokak köpeği kurtardı.

Olay, Devrek ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde meydana geldi. Avcılar tarafından annesi vurulan karaca yavrusunu sokak köpeği buldu. Annelik duygusu ile yağmurda dolayı ıslanan yavru karacayı ensesinden tutarak bir evin bahçesine kadar taşıyan sokak köpeği daha sonra burada diliyle yavru karacayı kurutmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki vatandaşların olayı görmesi üzerine hemen Doğu Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verildi. Olay yerine gelen Doğa Kuruma ekipleri yavru karacayı alarak Çanakçılar Hayvanat Bahçesine teslim etti. Hayvanat bahçesi yetkilileri karacanın annesi olmadığı için keçi sütüyle beslemeye başladı. Hayvanat bahçesinde gerekli bakımları yapılarak büyütülerek doğaya salınacağı öğrenildi.