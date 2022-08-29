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Annelerini kaybeden 3 yavru leyleğe sahip çıkıldı
Fırtınada oluşan elektrik akımı sebebiyle annelerini kaybeden 3 yavru leyleğe, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sahip çıktı.
Çevre 29.08.2022, 17:21
Fırtınada oluşan elektrik akımı sebebiyle annelerini kaybeden 3 yavru leyleğe, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sahip çıktı.
Fırtınada oluşan elektrik akımı sebebiyle annelerini kaybeden 3 yavru leyleğe Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sahip çıktı.
Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlanan yavrular, göç için yeniden doğaya bırakıldı.
Tüm bu anlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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