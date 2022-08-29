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Anneleri ölünce yuvalarında mahsur kalan yavru leyleklerin imdadına ekipler yetişti
Çankırı’nın Kızılmak ilçesinde annesi ölünce elektrik direğindeki yuvalarında mahsur kalan yavru leylekler, ekipler tarafından kurtarılarak bakım altına alındı.
Çevre 29.08.2022, 22:05
Çankırı’nın Kızılmak ilçesinde annesi ölünce elektrik direğindeki yuvalarında mahsur kalan yavru leylekler, ekipler tarafından kurtarılarak bakım altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı’nın Kızılmak ilçesi Karadayı köyünde telef olan bir leyleğin yavruları elektrik direğindeki yuvalarında mahsur kaldı. Leyleklerin aç kalarak ölebileceğini düşünen vatandaşlar durumu, yetkili elektrik firmasına bildirdi. Köye gelen ekipler, vinç yardımı ile yavru leylekleri yuvasından alarak Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Yavru leyleklerin Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde bakım altına alınacağı öğrenildi.
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