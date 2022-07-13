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Anne ve yavru karaca ormanlık alanda gezinirken görüntülendi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda gezinen anne ve yavru karaca vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Çevre 13.07.2022, 11:54
Anne ve yavru karaca ormanlık alanda gezinirken görüntülendi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda gezinen anne ve yavru karaca vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sarıçam ormanlarıyla kaplı, 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış’ta, bir anne ile yavru karaca ormanlık alanda gezinirken görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Alper Yıldırım, ilk defa karaca gördüğünü ve bu anı ölümsüzleştirdiğini dile getirdi.

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