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Anne ve yavru karaca ormanlık alanda gezinirken görüntülendi
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda gezinen anne ve yavru karaca vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Çevre 13.07.2022, 11:54
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda gezinen anne ve yavru karaca vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Sarıçam ormanlarıyla kaplı, 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış’ta, bir anne ile yavru karaca ormanlık alanda gezinirken görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Alper Yıldırım, ilk defa karaca gördüğünü ve bu anı ölümsüzleştirdiğini dile getirdi.