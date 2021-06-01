Anne kumru öyle bir yere yuva yaptı ki, görenler şaştı kaldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde anne kumru, matbaa rafında yuva yaptı. Yavrularını dünyaya geçirmek için son derece sesli bir ortam seçen kumrunun tercihi, şaşkınlığa neden oldu.

Gürün ilçesinde eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Bir anne kumru matbaa içerisinde bulunan rafa yuva yaptı. Matbaa sahibi Levent Gürbüz bu durumu fark edince kuşu korumaya aldı. Kuş iş yerindeki yuvasına rahat girip çıksın diye pencereyi dahi açık bırakan Gürbüz, hayvan severlerden takdir topladı. İki de yavrusu olan kumru, şimdilerde düğün davetiyelerinin üzerinde yaşamını sürdürüyor.