Anne ayı ve yavruları köy yakınında görüntülendi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde anne ayı ve yavruları aracıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Dereköy yolu üzerinden görüntülenen ayılar, araç sesinden korkarak ağaçlık bölgeye kaçmalarıyla gözden kayboldu. Köy yakınlarında görülen ayılar konusunda güvenlik güçlerine bilgi verildiğini belirten Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, köy camisinin hoparlörlerinden vatandaşların dikkatli olmaları için uyarılarda bulunduklarını söyledi. Karakaş, ayıları vurmamaları konusunda köy halkına bilgi verdiklerini belirtti. Bölgede ayı görüldüğü bilgisi alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı.