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Anne ayı ve 2 yavrusu kamerada
Uludağ’da bir anne ayı ve 2 yavrusu karınlarını doyurabilmek için çöp konteynerini devirip ziyafet çekti. O anlar bir tatilci tarafından saniye saniye kaydedildi.
Çevre 09.07.2021, 09:41
Uludağ’da bir anne ayı ve 2 yavrusu karınlarını doyurabilmek için çöp konteynerini devirip ziyafet çekti. O anlar bir tatilci tarafından saniye saniye kaydedildi.Uludağ Sarıalan bölgesinde aç kalan anne ayı ve 2 yavrusu karanlıkta kalan çöp konteynerinin yanında bir süre arandıktan sonra çöp konteynerini devirerek yiyecek aradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen bisiklet yarışı sonrası çöplerde kalan yiyeceklerle kendilerine ziyafet çeken ayılar renkli görüntüler ortaya çıkardı.