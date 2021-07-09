banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Almanya, vize randevularında kısıtlamayı kaldırdı
Almanya, vize randevularında kısıtlamayı kaldırdı
Yine İzmir, yine yangın: Foça'da orman yangını
Yine İzmir, yine yangın: Foça'da orman yangını
İngiliz Bakandan İtalyanlara çağrı: Gelmesinler
İngiliz Bakandan İtalyanlara çağrı: Gelmesinler
İkinci el otomobil satışlarında bayram hareketliliği yaşanıyor
İkinci el otomobil satışlarında bayram hareketliliği yaşanıyor

Anne ayı ve 2 yavrusu kamerada

Uludağ’da bir anne ayı ve 2 yavrusu karınlarını doyurabilmek için çöp konteynerini devirip ziyafet çekti. O anlar bir tatilci tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çevre 09.07.2021, 09:41
Anne ayı ve 2 yavrusu kamerada
banner502

Uludağ’da bir anne ayı ve 2 yavrusu karınlarını doyurabilmek için çöp konteynerini devirip ziyafet çekti. O anlar bir tatilci tarafından saniye saniye kaydedildi.

Uludağ Sarıalan bölgesinde aç kalan anne ayı ve 2 yavrusu karanlıkta kalan çöp konteynerinin yanında bir süre arandıktan sonra çöp konteynerini devirerek yiyecek aradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen bisiklet yarışı sonrası çöplerde kalan yiyeceklerle kendilerine ziyafet çeken ayılar renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Yorumlar (0)
28°
açık
banner501