Ankara’ya 38,6 kilogram yağış

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından, gün içerisinden aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan olaylar hakkında yazılı bir açıklama yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Ankara’da bugün 38,6 kilogram seviyesine kadar yükselen ve aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış sonucunda Büyükşehir Belediyemize şu ana kadar 401 ihbar ulaşmış olup tüm ihbarlara derhal müdahale edilmiştir. Altgeçitlerde ise bazı yayınların aksine hiçbir sorun yaşanmamıştır. ABB, bin 132 araç ve 2 bin 322 personelden oluşan ekibiyle sahada teyakkuz halinde olup yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Yağış etkisi bildirimleri için Başkent 153 çağrı merkezimiz de tam kapasite ile hizmet vermektir" ifadeleri kullanıldı.