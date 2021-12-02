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Ankara’nın yeni otobüsleri için EGO şoförleri sürüş eğitiminde

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, ilk teslimi yapılan toplam 76 körüklü, solo ve elektrikli otobüsler için 2 bin 500’ün üzerinde EGO şoförüne teknik ve uygulamalı eğitim vermeye başladı.

Çevre 02.12.2021, 13:42
Ankara’nın yeni otobüsleri için EGO şoförleri sürüş eğitiminde

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, ilk teslimi yapılan toplam 76 körüklü, solo ve elektrikli otobüsler için 2 bin 500’ün üzerinde EGO şoförüne teknik ve uygulamalı eğitim vermeye başladı.

2013’ten beri ilk kez yeni otobüs alımı gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, ilk etapta toplamda 76 yeni otobüsü teslim alarak 2 bin 500’ün üzerinde EGO otobüs şoförüne teknik ve uygulamalı eğitim vermeye başladı. İleri teknolojiye sahip araçların Ankara’ya ulaştığını sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlilerle paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren başladığımız çalışmalar sonucunda yıllardır otobüslerin az olmasından kaynaklanan şikâyetleri bitiriyoruz. Filomuza dahil ettiğimiz 301 yeni otobüsümüzün ilk teslimatı için eğitimlere başladık. Çok yakında yollarımız kırmızı beyaz olacak” dedi.

Yeni otobüsler sahaya çıkmaya hazırlanıyor

EGO Genel Müdürlüğü, uzman firma eğitmenleriyle iş birliği yaparak yeni otobüs alımı kapsamında kasım ayı içinde teslimi yapılan toplam 76 körüklü, solo ve elektrikli otobüsü şoförleri ile seferlere hazırlıyor. Yeni otobüsler için otobüs şoförlerine önce teknik ve teorik ardından da pratik sürüş eğitimi verildiğini belirten EGO Otobüs Daire Başkanlığı Eğitim Şefi İbrahim Erkaymaz, şu bilgileri verdi:

“Otobüslerimizi hizmete sokmak için 2 bin 500’den fazla şoförümüze eğitim vermeye başladık. Eğitimleri Mercedes’in kendi eğitmenleri veriyor. Dört kişilik bir kadroyla eğitimlerimiz veriliyor. 2. ve 3. Bölge’de 15’er kişilik gruplarla eğitimlerimiz veriliyor. Gruplarımızdaki şoför sayısını minimum seviyede tutarak daha verimli eğitim alınmasını hedefliyoruz. Önce teknik olarak bütün bilgilendirmeler yapılıyor ardından pratik eğitime geçiyoruz.”

Eğitime katılarak yeni otobüsleri kullanmaya başlayan EGO şoförlerinden Zafer Karatop, “Eğitimlerimiz başladı. Araç hakkında teknik bilgiler alıyoruz. Yeni gelen otobüslerin kullanım açısından diğer otobüslerden farkını öğreniyoruz. Yeni gelen otobüslerimiz donanım olarak çok iyi. İleri teknoloji ile donatılmış. Ankara halkına hayırlı olsun” dedi. Kamil Göktepe ise, “Eğitimlerimiz çok başarılı bir şekilde devam ediyor. İleri sürüş teknik eğitimleri de alıyoruz. İnsanlara daha iyi bir hizmet verebilmek ve sürdürülebilir Ankara için otobüslerimiz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yeni araçların teknik özellikleri

Şehir içi yolcu taşımaya uygun olarak tercih edilen otobüslerin ileri teknolojisi sayesinde vatandaşlar daha konforlu ve güvenli seyahat edebilecek. Alçak tabanlı, klimalı, bisiklet taşımaya uygun, yolcu bilgilendirme ekranları, anons sistemi ve çift girişli USB girişi bulunan otobüslerde ayrıca yaşlı, hamile ve engelli yolcular için kolaylaştırıcı erişim özellikleri (engelli rampaları, akülü ve manuel engelli sandalyelere özel alanlar) yer alıyor. Özel güvenlik donanımı ile dikkat çeken otobüslerde araç takip sistemi, kameralar (12 adet) ve kayıt sistemi de bulunuyor.

Acil durumlarda panik butonuna basıldığında ileti doğrudan EGO Genel Müdürlüğü Bilişim Merkezine ulaşırken, yeni otobüsler 70 kilometre ile sınırlandırılan hız sabitleyicilerle seyahat edecek.

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