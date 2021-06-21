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Ankara’nın Nallıhan ilçesinde sağanak yağış

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Çevre 21.06.2021, 16:38
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde sağanak yağış

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara’da bir süredir etkili olan yağışlı hava kendini Nallıhan ilçesinde de gösterdi. İlçe merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle yollar dereye dönerken, kurulu olan pazar da aşırı yağıştan etkilendi. Selin getirdiği molozlar cadde ve sokakları doldururken, dereler de taştı.
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